Alanyaspor-Galatasaray
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Deplasman ekibi maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 42.dakikada Icardi, 48.dakikada Mertens ile 63.dakikada Rasciha attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a çıkartırken, Alanyaspor 32 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Karagümrük'ü konuk ederken, Alanyaspor ise Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı 3 puan ile kapatacak.
Alanyaspor-Galatasaray maç özeti
12. dakikada Nelsson’un orta saha gerisinden savunma arkasına attığı uzun topla Icardi buluştu. Icardi’nin ceza sahası önünden kafa vuruşunu kaleci Runarsson iki hamleyle kurtardı.
14. dakikada Rashica’nın düşürülmesi sonucu Galatasaray sağ köşede serbest vuruş kazandı. Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içine ortasına kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandırdı: 0-1
15. dakikada Yusuf Özdemir’in Boey tarafından ceza sahası içinde faule maruz kalması sonucu hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltıyı kullanan Efecan Karaca meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
35. dakikada sağ kanattan Doumbia’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira’nın vuruşunda Muslera topu çıkardı. Ardından Galatasaray savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
42. dakikada Galatasaray atağında Oliviera’nın uzun pasında topla buluşan Mertens sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi farkı bire yükseltti: 1-2
45+5. dakikada Adekugbe’nin sol köşeden ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Rashica’nın kafa vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle çıkardı.