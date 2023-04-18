Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 42.dakikada Icardi, 48.dakikada Mertens ile 63.dakikada Rasciha attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a çıkartırken, Alanyaspor 32 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Karagümrük'ü konuk ederken, Alanyaspor ise Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı 3 puan ile kapatacak.