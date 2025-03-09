Alanyaspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alanyaspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 65 puanla Fenerbahçe'nin dört puan önünde zirvede yer alıyor. Alanyaspor ise ligde 31 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilgi yüzü görmezken çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.