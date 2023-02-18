Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için karşı karşıya geliyor

|
Daha önce oynanan karşılaşmadan bir kare
Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında, bütün spor organizasyonları geçici olarak ertelenmişti. Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda yeniden başlayacak.
Bu süreç içerisinde Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Müsabakanın tüm bilet ve yayın gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacağı duyuruldu. Alanya'da oynanacak olan mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
"26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır."