Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için karşı karşıya geliyor

Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında, bütün spor organizasyonları geçici olarak ertelenmişti. Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda yeniden başlayacak.

Bu süreç içerisinde Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Müsabakanın tüm bilet ve yayın gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacağı duyuruldu. Alanya'da oynanacak olan mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.