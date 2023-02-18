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Spor

Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için karşı karşıya geliyor

Süper Lig ekipleri Galatasaray ile Alanyaspor, 26 Şubat Pazar günü depremzedeler yararına karşı karşıya gelecek. Mücadeleden elde edile gelir depremzedelere bağışlanacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:17 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Daha önce oynanan karşılaşmadan bir kare

Daha önce oynanan karşılaşmadan bir kare

Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında, bütün spor organizasyonları geçici olarak ertelenmişti. Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda yeniden başlayacak.


Bu süreç içerisinde Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Müsabakanın tüm bilet ve yayın gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacağı duyuruldu. Alanya'da oynanacak olan mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.


Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır."



#Alanyaspor
#Galatasaray
#deprem
1 saat önce
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Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için karşı karşıya geliyor
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