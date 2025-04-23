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Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

16:0523/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Efecan Karaca - Joao Pereira
Efecan Karaca - Joao Pereira

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Reeder Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı.


Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve koşu çalışmalarıyla idmanı tamamlandı. Futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.





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