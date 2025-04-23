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Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamıştı: Beşiktaş’a transferi gündemde!

Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamıştı: Beşiktaş’a transferi gündemde!

12:2223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig’de üçüncülük iddiasını sürdüren Beşitaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu için harekete geçti. Oyuncunun menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde.

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi.


Siyah beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Kopenhag'ın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius'a yöneldi.


Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 1.93 boyundaki golcü futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptı.


32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadığı için çok fazla forma şansı bulamadı.


Cornelius'un, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Cornelıus, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde FC Kopenhag dışında Cardiff City, Atalanta, Bordeaux, Parma ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi.

Trabzonspor'da 2021-22 sezonunda 42 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.

Danimarka A Milli Takımı'nda da 46 kez forma giyen Cornelius, bu maçlarda 13 gol kaydetti.


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