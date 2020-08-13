Alanyaspor'dan dikkat çeken transfer: Herkesin gözü onda olacak

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Davidson: “Takımın hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız”

“Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız”

Alanyaspor'un iki kanatta da oynayabilen Davidson transferi dikkat çekti. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda Süper Lig'in fark oluşturan isimlerden biri olması bekleniyor.

Alanyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes'ten kanat oyuncusu Davidson'u kadrosuna kattı



🏟 202 Maç

⚽ 38 Gol

🎯 34 Asist https://t.co/e2J7rswogn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 13, 2020

Fatih Aksoy: “Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım

“Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım”

Ufuk Ceylan: “Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum”