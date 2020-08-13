SÜPER LİG

Alanyaspor'dan dikkat çeken transfer: Herkesin gözü onda olacak

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes’te forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson Pereira ile 3, Beşiktaş’tan gelen 22 yaşındaki stoper Fatih Aksoy ile 5, Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi biten eski kalesi Ufuk Ceylan ise 1 yıllık sözleşmeyle kendilerini Alanyaspor’un renklerine bağladı.

Haber Merkezi İHA
Alanyaspor, Davidson ile resmi sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, Davidson ile resmi sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: IHA

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.
Davidson: “Takımın hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız”

  • “Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız”

Alanyaspor'un iki kanatta da oynayabilen Davidson transferi dikkat çekti. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda Süper Lig'in fark oluşturan isimlerden biri olması bekleniyor.

Fatih Aksoy: “Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım

  • “Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım”

Ufuk Ceylan: “Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum”

  • “Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız.”
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