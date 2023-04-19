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Spor

Alanyaspor'dan Ersun Yanal kararı: Yollar ayrıldı

DHA'nın haberine göre Alanyaspor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

17:26 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ersun Yanal

Ersun Yanal

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı. Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray maçı sonrası sözleri ayrılık nedeni oldu

Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.




#Alanyaspor
#Ersun Yanal
#Süper Lig
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