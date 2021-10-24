Spor Alanyasporun Fenerbahçe 11i sızdırıldı iddiası
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Alanyaspor'un Fenerbahçe 11'i 'sızdırıldı' iddiası

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesinde deplasman ekibinin kadrosunun maçtan saatler önce sosyal medyaya sızdırıldığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporun Fenerbahçe 11i sızdırıldı iddiası
Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçti.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadele öncesinde önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Kadıköy'de kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Alanyaspor'un Fenerbahçe 11'i sosyal medyaya sızdırıldı.

Fenerbahçeli bazı taraftar sitelerinin paylaştığı TFF'nin ekran görüntüsünde Alanyaspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu net bir şekilde seçilebiliyordu. Gelen tepkilerin ardından bu görselleri paylaşan sosyal medya hesapları attıkları tweetleri sildi.

Alanyaspor teknik heyetinin Fenerbahçe maçından 1 saat önce açıkladığı 11 ile sosyal medyada paylaşılan 11'in aynı olması tartışmalara neden oldu.

Görüntü Twitter'dan alınmıştır.
Görüntü Twitter'dan alınmıştır.

Alanyaspor'un Fenerbahçe 11'i;

Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Famara Diedhiou.

Kadıköyde kritik maç

Kadıköy'de kritik maç

​Fenerbahçe-Alanyaspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
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