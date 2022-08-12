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Alanyaspor'un stadına yeni isim sponsoru

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre turuncu-yeşillilerin evi, 2022-23 sezonunda Kırbıyık Holding Stadyumu olarak anılacak.

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Haber Merkezi İHA
Alanyasporun stadına yeni isim sponsoru
Kırbıyık Holding Stadyumu

Alanyaspor’un stat isim sponsoru, Kırbıyık Holding oldu

İmza töreninde açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son birkaç yıldır Bahçeşehir Koleji adını taşıyan Alanya Stadyumu’nda isim değişikliğine gittiklerini belirterek, “Öncelikle Enver Yücel ve oğlu Hüseyin Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. İsim sponsorluğunu bugün itibarıyla Kırbıyık Holding olarak değiştiriyoruz. Anlaşmamızı yapıyoruz. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ağabeyim ve oğlu Metin’e çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze destek vererek sponsor oldular. Bundan sonra stadyumumuzun adı Kırbıyık Holding olarak anılacak. Hem Corendon Alanyaspor’umuza, hem de Kırbıyık Holding’e hayırlı olsun. Şahin ağabeyime Alanyaspor’umuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Desteğe devam edeceğiz"

Kendileri için gurur olduğunu belirten Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, “Alanya bizim firmamızın ve ticari hayatımızın geliştiği çok önemli bir yer. Alanya’mıza destek olabilmek benim için ve firmamız için büyük bir gururdur. Alanyaspor için bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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