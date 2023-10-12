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Spor

Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa'nın Ligue 2 takımı Bordeaux'nun teknik direktörlük görevine getirildi.

15:05 . 12/10/2023 Thursday
AA
Albert Riera son olarak NK Celje'yi çalıştırmıştı.

Albert Riera son olarak NK Celje'yi çalıştırmıştı.

Albert Riera, Bordeaux'nun yeni teknik direktörü oldu.


Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik adamla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.


Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.


Riera, daha önce Sloven ekipleri Olimpija Ljubljana ve son olarak NK Celje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.





#Ligue 2
#Bordeaux
#Albert Riera
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