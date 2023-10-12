Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik adamla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Riera, daha önce Sloven ekipleri Olimpija Ljubljana ve son olarak NK Celje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.