Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu

Albert Riera son olarak NK Celje'yi çalıştırmıştı.
Albert Riera, Bordeaux'nun yeni teknik direktörü oldu.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik adamla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.
Riera, daha önce Sloven ekipleri Olimpija Ljubljana ve son olarak NK Celje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.