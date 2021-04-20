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Aleksander Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray'a ihtiyacı var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlara seslendi. Yapılan hatadan dönüşün olabileceğini vurgulayan Ceferin, aynı zamanda UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleksander Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaraya ihtiyacı var
Aleksander Ceferin

İspanya, İngiltere ve İtalya’da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi’ni kurduğunu açıklamasının ardından hem UEFA'dan hem de FIFA'dan sert tepkiler geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız” ifadelerine yer vermişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de, Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlara seslendi. Ceferin'in açıklamaları şu şekilde;

"UEFA güçlenecek"

  • "Süper Lig krizi UEFA'yı daha da güçlendirecek. Bir an olsa dahi tereddüt etmeyeceğiz. Biz yenilmeziz ve futbolu daha da güçlü kılacağız"

"Galatasaray'a ihtiyacımız var"

  • "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."

"Herkes hata yapar"

  • "Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."

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