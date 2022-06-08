Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu: 'Beşiktaş ile anlaştı'

Alexander Sörloth bu sezon 44 maçta 8 gol ve 1 asistle oynadı.

Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'un nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Norveçli oyuncunun transferi bitirmede sona yaklaştı.

San Sebastian'ın haberine göre siyah beyazlı takım, Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Alexander Sörloth ile yıllık 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

"Görüşmeler devam ediyor"

Ayrıca haberin devamında Beşiktaş'ın, Leipzig ile görüşmelerini sürdürdüğü ve siyah-beyazlı takımın satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

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