Alexandru Cicaldau rekor transfer bedeliyle Galatasaray'dan ayrılıyor

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray macerası kısa sürebilir. Sarı-kırmızılı takımın, Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu için, İtalyan takımlarından Sampdoria'nın devreye girdiği iddia edildi.
Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaray'da geleceği tartışılan Cicaldau'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklifini değerlendirmeye aldığı ve geri çevirmeyeceği öğrenildi.
- Tarihe geçecek
- Eğer Alexandru Cicaldau transfer olursa, Galatasaray tarihinin en yüksek 5. transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Daha önce yapılan satışlar şu şekilde:
- 1-Badou Ndiaye / 16 milyon euro – Stoke City
- 2-Bruma / 15 milyon euro – Leipzig
- 3-Arda Turan / 13 milyon euro – Atletico Madrid
- 4-Ozan Kabak / 11 milyon euro – Stuttgart
- 5-Garry Rodrigues / 9 milyon euro – Al-Ittihad