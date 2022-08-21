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Alfons Groenendijk: Nakavttan dönen boksör gibi oynadık

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşma hakkında, "Nakavttan dönen boksör gibi oynadık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alfons Groenendijkin Trabzonspor maçı sonrasında ne dedi?
​Alfons Groenendijk

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahip ekip 5-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşma hakkında, "Nakavttan dönen boksör gibi oynadık" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir maçtı"

Groenendijk, "Dürüst olmak gerekirse Trabzonspor'un harika futbolcuları var. Devre arasında bizi tereddütte bırakan bir golle girdik. İkinci yarıda oyunu tutmaya çalıştık. İnanılmaz bir maçtı. 2-2 olduktan sonra işin rengi biraz değişti ama bu andan sonra adeta nakavttan dönen boksör edasıyla rakibini yere seren bir Antalyaspor vardı sahada. 5-2 gibi inanılmaz bir başarı hikayesine imza attık" ifadelerini kullandı.

  • "Trabzonspor'a Kopenhag karşısında başarılar"
  • Trabzonspor'da Avrupa'da başarılar dileyen Alfons Groenendijk, "Son şampiyona 5 gollü bir mağlubiyet yaşatmak gurur duyulası bir şey. Trabzonspor'a Kopenhag karşısında başarılar diliyorum, Türk futbolu için çok önemli bir maç" dedi.

ÖZET | Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2
SPOR
ÖZET | Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2

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