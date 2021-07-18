Ali Akman Almanya'da parlıyor: Rakibinin aklını aldı

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. Lig ekibi Sandhausen ile karşı karşıya geldi. Mücadele Frankfurt'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Alman ekibinin yeni transferi Ali Akman, maçta attığı şık çalım ve ardından çektiği şutla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
19 yaşındaki futbolcu, rakip kaleciyi geçemese de performansıyla futbol otoritelerinden geçer not aldı.
İşte Ali Akman'ın Alman taraftarları coşturan o çalımı;
Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta parlıyor🌟pic.twitter.com/DdM3ZymMtI
Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta parlıyor🌟pic.twitter.com/DdM3ZymMtI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 18, 2021