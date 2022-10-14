Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Trabzonspor efsanesi Ali Kemal Denizci’nin, motosiklet çarpması sonucu yaralandığı bildirildi. Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Denizci’nin genel durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaza haberini öğrenen yakınları ise Denizci'ye geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla hastaneye gitti.

Trabzonspor Kulübü sosyal medyadan açıkladı

Trabzonspor Kulübü de, Ali Kemal Denizci'nin geçirdiği kaza sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak efsane ismin genel sağlık durumuyla ilgili ifadelere yer verdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Danışmanı ve efsane eski Milli oyuncumuz Ali Kemal Denizci, bu akşam motosiklet çarpması sonucu bir kaza geçirmiştir. Kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatan Ali Kemal Denizci, hastanede kontrol amaçlı tedavi altına alınmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Ali Kemal Denizci

Trabzonspor, Ali Kemal Denizci'nin motosiklet çarpması sonucu bir kaza geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/uRnccrvk5q — SPOR (@yenisafakspor) October 14, 2022