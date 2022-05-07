Spor Ali Koç açıkladı Fenerbahçeli futbolcu sezonu kapattı
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Ali Koç açıkladı: Fenerbahçeli futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç oyuncu Arda Güler'in sezonun kalan kısmında forma giyemeceğini söyledi. Koç, "Arda sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçeli futbolcu sezonu kapattı
Ali Koç

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, son dönemde takımda sakatlık gibi şansızlıklar yaşandığını söyledi.

Yaşanan sorunlardan dolayı garip iki hafta geçirdiklerini belirten Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 'Mutluyduk' dedik, Serdar sarı kart gördü, Kim Min-jae geliyor. O da Kore'de doktora gitmek zorunda kaldı. Bir hafta içinde Pelkas, Szalai, Crespo ve Osayi'de de sıkıntı oldu" diye konuştu.

Arda Güler, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.
Arda Güler, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.

"Hoca konusuna girmeyeceğim"

Oyuncuların ve teknik heyetin birbirine çok inandığını kaydeden Ali Koç, "Takım olduklarını, mücadele ettiklerini ve sahaya kazanmak için çıktıklarını görüyorsunuz. Oradaki o inancı görünce bunun etkisi tribünlere de yansıyor. Tribünler eski günlere döndü. İnşallah bu sinerjiyi devam ettirebiliriz. 3 haftamız kaldı. En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek gelecek sezonu daha umutla açmayı hedefliyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesinde en büyük paya sahip İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Hocamız konusuna girmeyeceğim, yeri ve zamanı değil. 'Yabancı gelsin' diyenler iki maç sonra tersini söyler. Yönetim kuruluyla en sağlıklı kararı alacağız. Pazar günü kalbimiz, inancımız ve dualarımız takımımızla beraber." değerlendirmesinde bulundu.

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