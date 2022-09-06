Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan ziyarette Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la girdiği diyalog dikkati çekti.
Ali Koç, transferleri kastederek Erden Timur'a, "Ne para harcadın ya" diyerek takıldı. Timur da, "Harcamadım da öyle görünüyor" karşılığını verdi.
Ali Koç ile Erden Timur'un bu diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar:
Ali Koç ile Erden Timur arasında transfer diyaloğu! pic.twitter.com/gQ8x5t63H5
Ali Koç ile Erden Timur arasında transfer diyaloğu! pic.twitter.com/gQ8x5t63H5— SPOR (@yenisafakspor) September 6, 2022