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Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaraylı yönetici Erden Timur arasında geçen transfer diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç Erden Timura ne dedi? Ali Koç ile Erden Timur arasında geçen diyaloğu izle
İkili arasında esprili bir konuşma gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan ziyarette Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la girdiği diyalog dikkati çekti.

Ali Koç, transferleri kastederek Erden Timur'a, "Ne para harcadın ya" diyerek takıldı. Timur da, "Harcamadım da öyle görünüyor" karşılığını verdi.

Ali Koç ile Erden Timur'un bu diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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