Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE

A.Ş. Kulübü’nün 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,