Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro

Fenerbahçe’de son 4 sezondaki başarısızlığın tek sorumlusu teknik direktörler gibi gösterilerek görevlerine son verilse de, sorun teknik adamlarda değil futbol aklında. Başkan Ali Koç görevde bulunduğu 3.5 sene içerisinde başarısızlığın faturasını sürekli teknik direktörlere kesti. 3.5 senede, her sezona yeni yapılanma söylemleri altında, yeni teknik direktörlerle başlanmasına ve 61 transfer yapılmasına rağmen bir türlü başarı gelmedi. Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç’un başkanlığında Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira teknik direktörlük görevini üstlendi. 4 ismin yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici olarak görev aldı.

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1959'dan beri en kötü 2. derece

Bu süreçte sadece transfere 150 milyon Euro’yu aşkın para harcanmasına rağmen adeta başarısızlığın kitabı yazıldı. Bu da sorunun teknik direktörlerde değil, futbol aklında, dolayısıyla başkan Ali Koç’ta olduğunu gösteriyor. Başkan Ali Koç dönemi başarılardan ziyade transfer fiyaskoları, teknik direktörleri getiriş ve gönderiş şekli, taraftarlarla girdiği diyaloglar, açıklamalarının tersi uygulamalarıyla öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler 1959’dan beri sadece 5 kez ilk 5’e giremedi ve bunun 2’si, Ali Koç’un 2 yıllık başkanlık döneminde gerçekleşti.

Genel kurul beklentisi

Başarılarla dolu ve tesisleşme hamlesiyle kulübe adeta çağ atlatan Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığından sonra 3 Haziran 2018’de camianın büyük bir oyuyla başkan seçilen Ali Koç, hayal kırıklığına neden oldu. Taraftarlar kendisinden büyük beklentiler içindeydi ancak başkan Ali Koç, başarıdan çok başarısızlıklarıyla gündeme geldi. 3,5 yılık süre içerisinde kupa kazanamadı. Başkan Ali Koç, 3.5 yıllık görev süresi içinde 8 teknik direktör ve 2 sportif direktörün görevine son verdi. Artık taraftarlar tepkilerini başkana göstermeye başladı. Taraftarlar mevcut yönetime inancını ve güvenini yitirmiş durumda. Camiada Ali Koç’a tepkiler giderek artarken, Fenerbahçe yönetiminin acilen genel kurula gitmesi isteniyor.

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Derbi serileri son buldu

Fenerbahçe’nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri de Ali Koç’un başkanığı döneminde son buldu. Taraftar için yıllardır gurur kaynağı olan Kadıköy derbilerindeki yenilmezlik unvanları bir bir gitti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 derbide 2 galibiyet alabildi. Kadıköy’deki 7 derbide ise sadece 1 galibiyet elde edildi. Sarı-lacivertliler, ligde 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi. Bu sonuçla, sahasında rakibine karşı 23 maç ve 20 yılı aşkın süre sonra kaybetti. Sarı-lacivertliler, geride kalan sezonun 10. haftasında ise Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 15 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe’ye deplasmanda üstünlük kurmayı başardı. Trabzonspor’a karşı iç sahadaki üstünlük de Ali Koç’un başkanlığı döneminde son buldu. Sarı-lacivertli takım, 2019-20’de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenildi ve rakibine Kadıköy’de 23 yıl sonra mağlup oldu.

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Ali Koç’un kararları kulübü zarara uğrattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldiğinden beri hiçbir teknik adamla 1 yılı tamamlayamadı. Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli takımda Ali Koç’un başkanlığında Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira teknik direktörlük görevini üstlendi. Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici olarak teknik direktörlük görevine getirildi.

Fenerbahçe, bu isimlerle yollarını ayırırken tazminat ödemek zorunda kaldı. Başkan Ali Koç, bu kararlarıyla kulübü büyük zarara uğrattı. Görevde bulunduğu ilk senesinde Cocu’yu transfer ederken PSV Eindhoven’a bonservis ödeyen başkan Ali Koç, Hollandalı çalıştırıcıyı da gönderirken ayrıca tazminat ödedi. Tazminat sadece Cocu’ya ödenmedi. Erol Bulut, Ersun Yanal ve Vitor Pereira da çalışmadıkları dönemlerin paralarını alarak ayrıldılar.

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Rekor transferler çare olmadı

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbol takımına 61 futbolcu transfer etti. Sarı-lacivertli takım, bu süreçte kadrosuna kattığı futbolculardan ise istediği verimi elde edemedi. Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020’de renklerine 14 futbolcuyu bağlayan sarı lacivertliler, geride kalan sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe, bu sezon ise 9 futbolcu transferi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım bu oyuncuların birçoğundan beklediği verimi alamazken, elinden çıkartmaya çalıştığı dönmelerde ise oldukça zorlandı ve zarar etti. Fenerbahçe, bu dönemde oyuncu transferine toplam 150 milyon Euro ücret ödedi.

Taraftarlar bırakması için imza kampanyası başlattı

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Ali Koç’un ilk senesinde Fenerbahçe ligden düşme korkusu yaşadı. İkinci sezonda lige erkenden havlu atıldı. Üçüncü sezon lig 3. bitirilirken, bu sezon da umutlar erken tükendi. Fenerbahçe, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 161 müsabakaya çıkarken, 76 galibiyet, 40 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Gelinen nokta sonrası taraftarlar, “change. org”da kongre kararı alınması için imza kampanyası başlattı. Ali Koç’a ithafen, “Fenerbahçe taraftarının büyük bir teveccühü ve isteğiyle başkanlık makamına seçildiniz. Vaatlerinizde, hedeflerinizde ve şampiyonluk sözlerinizde başarıya ulaşamadınız. Nihayetinde 2021-22 sezonunda da şampiyonluk ümitlerimizi kaybetmiş durumdayız. Başkanlık Makamı’nı sizi kötü hatırlamamak için bırakmanızı istiyor; acilen erken kongre kararı almanızı talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Ali Koç yönetiminde teknik direktörler

Teknik Direktör / Maç

Philip Cocu (100 gün) / 15

Erwin Koeman (47 gün) / 9

Ersun Yanal (446 gün) / 54

Zeki Göle (97 gün) / 2

Tahir Karapınar (56 gün) / 9

Erol Bulut (238 gün) / 34

Emre Belözoğlu (68 gün) / 10

Vitor Pereira (171 gün) / 25

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