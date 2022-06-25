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Ali Koç'un sözleri Abdülkerim'i kaçırdı: "Sen bu kadar para eder misin?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı'yla yaşadığı diyalog sonrası başarılı savunmacının masadan kalktığı ve Galatasaray'la anlaştığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koçun sözleri Abdülkerimi kaçırdı: Sen bu kadar para eder misin?
Abdülkerim Bardakcı, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 5 gol atıp, 3 de asist kaydetti.

Fenerbahçe, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'yı ezeli rakibe Galatasaray'a kaptırdı.

27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferinin gerçekleşmemesinin perde arkasında ise Ali Koç ile yaptığı görüşme olduğu öğrenildi.

"Sen bu kadar para eder misin?"

Konuyla ilgili Youtube kanalında açıklamada bulunan gazeteci Hakan Can, Ali Koç ile Abdülkerim Bardakcı arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:


  • "Başkan Ali Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakcı'yı aradı ve, 'Ne kadar istiyorsun?' dedi. Abdülkerim'den '1 milyon euro' cevabını alan Koç, 'Sen bu kadar para eder misin? Karakter açısından da bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz' karşılığını verdi."

"Ne kadar para verirse versin Fenerbahçe'ye gitmem"

  • "Bu konuşmanın üzerine Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayan Abdülkerim, 'Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum' diyerek net bir tavır ortaya koydu. Yaşanan bu olaylardan sonra Fenerbahçe'den iki yönetici devreye girerek 'Başkanımızın sinirli bir anına denk geldi' sözleriyle olayı yumuşatmaya çalışsalar da Abdülkerim fikrini değiştirmedi ve Konyaspor yönetimi de futbolcusunun kararının arkasında durdu."

"Galatasaray araya girerek transferi bitirdi"

  • "Bu arada devreye Galatasaray girdi ve Fenerbahçe'nin önerdiği bonservis bedelini ve Ali Koç'un Abdülkerim için fazla bulduğu maaşı kabul edip transferi gerçekleştirdi."

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