Ali Koç'un sözleri forma lansmanına damga vurdu

Fenerbahçe Kulübü yeni sezon forma tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, lansmanda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, PUMA'ya 'reklam ajansınızı değiştirin' tavsiyesi gündeme oturdu. Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Adidas ile bazen anlaşamıyorduk"

"Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var."

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"Formada yıldız yok"

"2 senelik bir anlaşmamız var. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından bunu sağlıklı buluyorum. Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyete kazanması. Fark ettiyseniz yıldız yok."

"Formalar sızdı, reklam ajansınızı değiştirmenizi tavsiye ederim"

"Forma işi, eskisi gibi değil. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Artık çok çok önceden siparişleri alıyorlar. Bu sezon formaları için çok heyecanlıyız, önümüzdeki sezon daha da heyecanlıyız. Ne yazık ki formalar sızdı. Ben PUMA'ya rahatsızlıklarımı belirttim. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Belki de formaların lansmanını sezon bitmeden yapmakta fayda var."