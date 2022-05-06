Ali Koç'un Trabzonspor çelişkisi: 11 Mart'taki sözlerini unuttu

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u hedef aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'a verdiği cezayı yeterli bulmadığını ifade eden Koç, bordo-mavili takımın korunduğunu ifade etti.

Koç, "Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyon edildiği yönündeki bu suçlaması Koç'un 11 Mart'ta yaptığı açıklamayı hatırlattı ve çelişki olarak yorumlandı.





Koç o açıklamasında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem" demişti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil." pic.twitter.com/ZD3NU1BlRH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 11, 2022

SPOR Trabzonspor'un cezası belli oldu