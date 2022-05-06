Spor Ali Koçun Trabzonspor çelişkisi 11 Marttaki sözlerini unuttu
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Ali Koç'un Trabzonspor çelişkisi: 11 Mart'taki sözlerini unuttu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonlukta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan destek aldığını ima etti. Koç'un bu suçlaması bordo-mavili takımla ilgili 11 Mart'ta yaptığı açıklamayı hatırlattı ve çelişki olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koçun Trabzonspor çelişkisi: 11 Marttaki sözlerini unuttu
Ali Koç

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u hedef aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'a verdiği cezayı yeterli bulmadığını ifade eden Koç, bordo-mavili takımın korunduğunu ifade etti.

Koç, "Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyon edildiği yönündeki bu suçlaması Koç'un 11 Mart'ta yaptığı açıklamayı hatırlattı ve çelişki olarak yorumlandı.


Koç o açıklamasında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem" demişti.

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