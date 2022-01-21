Spor Ali Palabıyık 112 gün sonra maç yönetecek
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Ali Palabıyık 112 gün sonra maç yönetecek

1. Lig’de oynanacak Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Son olarak 3 Ekim 2021’de Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında görev alan Palabıyık, tam 112 gün sonra düdük çalmış olacak.

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Haber Merkezi İHA
Ali Palabıyık 112 gün sonra maç yönetecek
Palabıyık'ın Rizespor-Galatasaray maçındaki yönetimi büyük tepki çekmişti.

1. Lig’in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalarda Ali Palabıyık detayı dikkat çekti.

40 yaşındaki hakem, 23 Ocak Pazar günü saat 13.30’da oynanacak Bandırmaspor-BB Erzurumspor müsabakasında düdük çalacak.

Palabıyık, 3 Ekim 2021’de yönettiği Rizespor-Galatasaray karşılaşmasından tam 112 gün sonra bir maça hakem olarak atandı.

Ali Palabıyık, Süper Lig’de bu hafta Alanyspor-Hatayspor mücadelesinde de VAR koltuğuna oturmuştu.

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