Ali Palabıyık 112 gün sonra maç yönetecek

1. Lig’in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalarda Ali Palabıyık detayı dikkat çekti.
40 yaşındaki hakem, 23 Ocak Pazar günü saat 13.30’da oynanacak Bandırmaspor-BB Erzurumspor müsabakasında düdük çalacak.
Palabıyık, 3 Ekim 2021’de yönettiği Rizespor-Galatasaray karşılaşmasından tam 112 gün sonra bir maça hakem olarak atandı.
Ali Palabıyık, Süper Lig’de bu hafta Alanyspor-Hatayspor mücadelesinde de VAR koltuğuna oturmuştu.