Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık, sosyal medyada gündem haline geldi. Palabıyık'ın kırmızı kart kararını eleştiren Twitter kullanıcıları, tecrübeli hakem aleyhinde paylaşımlarda bulundu.
İşte Ali Palabıyık'ın Boey'a çıkarttığı kırmızı kart sonrasında yapılan paylaşımlar;
Sacha Boey’in hareketi direkt kırmızı kart mı cidden?
Sacha Boey’in hareketi direkt kırmızı kart mı cidden?— Kerim Baştan (@kkerimbastan) October 23, 2022
Bu kadar kolay kırmızı hatırlamıyorum. Yazık...
Bu kadar kolay kırmızı hatırlamıyorum. Yazık...— Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) October 23, 2022
Tebrikler Ali Palabıyık…
Çığır açtın…
Skandal bir kırmızı kart!
Tebrikler Ali Palabıyık…
Çok ağır bir kart oldu. Futbol izlemeyen biri bile bu pozisyona kırmızı kart vermez.
Çok ağır bir kart oldu. Futbol izlemeyen biri bile bu pozisyona kırmızı kart vermez.— Ali Bozkurt (@alibozkurtb) October 23, 2022
Ali Palabıyık şov yapıyor resmen.. Galatasaray taraftarının siniç uçlarıyla oynuyorlar..
bu nasıl kırmızı kart..
Ali Palabıyık şov yapıyor resmen.. Galatasaray taraftarının siniç uçlarıyla oynuyorlar..
Böyle kırmızı kart olmaz. Yanlış karar #boey
Böyle kırmızı kart olmaz. Yanlış karar #boey— Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) October 23, 2022