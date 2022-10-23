Spor Ali Palabıyıkın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı
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Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterilen kırmızı kart tartışma konusu oldu. Genç futbolcunun orta sahada kaptırdığı top sonrasında rakibine faul yapmasını kırmızı kart olarak değerlendiren Ali Palabıyık hakkında binlerce mesaj paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyıkın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Ali Palabıyı / Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi.

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık, sosyal medyada gündem haline geldi. Palabıyık'ın kırmızı kart kararını eleştiren Twitter kullanıcıları, tecrübeli hakem aleyhinde paylaşımlarda bulundu.

İşte Ali Palabıyık'ın Boey'a çıkarttığı kırmızı kart sonrasında yapılan paylaşımlar;

Ali Palabıyık'ın kararı sonrasında sahada gerginlik yaşandı.
Ali Palabıyık'ın kararı sonrasında sahada gerginlik yaşandı.
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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