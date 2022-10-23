Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık, sosyal medyada gündem haline geldi. Palabıyık'ın kırmızı kart kararını eleştiren Twitter kullanıcıları, tecrübeli hakem aleyhinde paylaşımlarda bulundu.

İşte Ali Palabıyık'ın Boey'a çıkarttığı kırmızı kart sonrasında yapılan paylaşımlar;

Sacha Boey’in hareketi direkt kırmızı kart mı cidden? — Kerim Baştan (@kkerimbastan) October 23, 2022

Bu kadar kolay kırmızı hatırlamıyorum. Yazık... — Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) October 23, 2022

Tebrikler Ali Palabıyık…

Çığır açtın…

Skandal bir kırmızı kart! — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) October 23, 2022

Çok ağır bir kart oldu. Futbol izlemeyen biri bile bu pozisyona kırmızı kart vermez. REKLAM October 23, 2022

Ali Palabıyık şov yapıyor resmen.. Galatasaray taraftarının siniç uçlarıyla oynuyorlar..

bu nasıl kırmızı kart.. — Nevzat Dindar (@nevzatdindar) October 23, 2022

Böyle kırmızı kart olmaz. Yanlış karar #boey — Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) October 23, 2022