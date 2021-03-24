Spor Alioski Galatasarayın teklifini kabul etti
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​Alioski Galatasaray’ın teklifini kabul etti​

Alioski Galatasaray’ın teklifini kabul etti

İngiliz basını, Leeds United’ın sol beki Ezgjan Alioski’nin Galatasaray'la anlaşma sağladığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alioski Galatasaray’ın teklifini kabul etti​
Ezgjan Alioski'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi’nin yerine bir sol bek arayışında olan Galatasaray için İngiltere basınında yeni bir iddia daha geldi.

Ada basını, Leeds United’ın 29 yaşındaki sol beki Ezgjan Alioski’nin sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladığını yazdı.

İngiltere’de çıkan haberde, sezon sonu mukavelesi bitecek olan Alioski’nin Leeds United ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı ve bu sebeple Galatasaray’dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Bu sezon Leeds United ile Premier Lig’de 27 maça çıkan tecrübeli sol bek, 2 gol katkısı verdi.


  • Young Boys altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında İsviçre ekiplerinden Schaffhausen ile profesyonelliğe adım attı. 2016 yılında Lugano’ya transfer olan Alioski, burada gösterdiği performans sonrasında 2017 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leeds United’a transfer oldu.

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