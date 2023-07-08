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Spor

Alman ekipleri Szalai'nin peşinde: Fenerbahçe'ye bonservis müjdesi

Bruma, Berisha ve Arda Güler’in ardından Attila Szalai de Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim, Macar stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedelini belirledi.

22:24 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Attila Szalai, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Attila Szalai, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de sezon planlaması sürüyor. Bruma, Berisha ve Arda Güler’in ardından Attila Szalai’ye de Avrupa kulüpleri talip.Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim, Macar stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun düşük bir bedelle takımdan ayrılmasını istemiyor.

Pazarlık 15 milyon euro ile başlayacak.

Sarı lacivertliler, pazarlıklara 15 milyon euro ile başlayacak. İki kulübün, tekliflerini belirlenen bedele yaklaştırmaları halinde görüşmeler hız kazanacak.

Rusya kafilesinde yer alan oyuncunun temsilcisi, her iki tarafla da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Union Berlin ve Hoffenheim’ın önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

Ocak 2021'de Apollon Limassol’den alınan Szalai, 2 buçuk sezondur sarı lacivertli forma ile mücadele ediyor. Geçen sezon Jorge Jesus’un değişilmezleri arasına giren Macar futbolcu, tüm kulvarlarda 52 maça çıktı.




#Transfer
#Fenerbahçe
#Attila Szalai
1 saat önce
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