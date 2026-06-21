Almanya, Dünya Kupası E Grubu ikinci haftasında Fildişi Sahili’ni Deniz Undav’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Almanya bu skorun ardından puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. İşte Almanya - Fildişi Sahili maç özeti…