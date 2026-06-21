Almanya - Fildişi Sahili maç özeti
2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ve Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili’nin üstün getirdiği maçta Deniz Undav iki gol kaydederek galibiyeti getirdi. Almanya bu sonuçla 6 puana ulaşarak son 32 biletini kaptı. Almanya - Fildişi Sahili maç özeti haberimizde.
Almanya, Dünya Kupası E Grubu ikinci haftasında Fildişi Sahili’ni Deniz Undav’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Almanya bu skorun ardından puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. İşte Almanya - Fildişi Sahili maç özeti…
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇ ÖZETİ
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇ ÖZETİ
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇ SONUCU
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇ SONUCU
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI
2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI
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