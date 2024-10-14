UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı konuk ediyor.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. 19. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Almanya 6 galibiyet Hollanda 5 galibiyet elde etti. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Almanya - Hollanda canlı izleme linki…
Almanya UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında evinde Hollanda ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Almanya 7 puanla lider konumunda. Hollanda ise 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alarak 5 puanla 2. sırada yer aldı. Peki, Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Almanya - Hollanda maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya - Hollanda maçı saat 21.45’te
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ALMANYA - HOLLANDA CANLI SKOR
ALMANYA - HOLLANDA CANLI SKOR
ALMANYA - HOLLANDA CANLI İZLE
ALMANYA - HOLLANDA CANLI İZLE
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Almanya
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#UEFA Uluslar Ligi