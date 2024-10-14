ALMANYA - HOLLANDA CANLI İZLE

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran milliler yoluna namağlup devam etmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu maçta Kenan Yıldız’a şans vermesi bekleniyor. Peki, A Milli Takım’da İzlanda maçında ilk 11’de kimler var? İşte İzlanda - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…