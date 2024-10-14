İzlanda - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran milliler yoluna namağlup devam etmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu maçta Kenan Yıldız’a şans vermesi bekleniyor. Peki, A Milli Takım’da İzlanda maçında ilk 11’de kimler var? İşte İzlanda - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /18 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak.

2 /18 Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.



3 /18 Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.



4 /18 İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.



5 /18 İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

6 /18 Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

7 /18 İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.



8 /18 İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.



9 /18 İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

10 /18 Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

11 /18 Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.



12 /18 A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

13 /18 İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

14 /18 Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

15 /18 A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.



16 /18 İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.



17 /18 İZLANDA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER İZLANDA 12 Rafn Valdimarsson 5 Sverrir Ingason 20 Daniel Gretarsson 7 Johann Gudmundsson 11 Jon Thorsteinsson 14 Kolbeinn Finnsson 15 Willum Willumsson 22 Andri Guojohnsen 3 Valgeir Fridriksson 9 Orri Oskarsson 16 Stefan Thordarson





