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İzlanda - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

İzlanda - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:5514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran milliler yoluna namağlup devam etmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu maçta Kenan Yıldız’a şans vermesi bekleniyor. Peki, A Milli Takım’da İzlanda maçında ilk 11’de kimler var? İşte İzlanda - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak.

Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.


Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.


İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.


İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.


İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.


İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.


A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi.

Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.


İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.


İZLANDA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

İZLANDA

12 Rafn Valdimarsson

5 Sverrir Ingason

20 Daniel Gretarsson

7 Johann Gudmundsson

11 Jon Thorsteinsson

14 Kolbeinn Finnsson

15 Willum Willumsson

22 Andri Guojohnsen

3 Valgeir Fridriksson

9 Orri Oskarsson

16 Stefan Thordarson




TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Merih Demiral

14 Abdülkerim Bardakçı

18 Mert Müldür

6 Orkun Kökçü

8 Arda Güler

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Kenan Yıldız

21 Yunus Akgün

#İzlanda
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi

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