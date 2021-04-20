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Spor Almanyanın köklü kulübü Schalke 04 küme düştü
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Almanya'nın köklü kulübü Schalke 04 küme düştü

Almanya Bundesliga'nın gediklilerinden biri olan Schalke 04 bugün oynadığı Arminia Bielefeld karşılaşmasını 1-0 kaybetti ve küme düşmeyi garantiledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyanın köklü kulübü Schalke 04 küme düştü
Schalke 04'lü futbolcular kaybettikleri maç sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Bundesliga'da Arminia Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04 küme düştü.

Sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan Schalke 04 devre arasında yaptığı hamlelerle lige tutunmaya çalışsa da ligin bitmesine 4 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

Alınan sonucun ardından büyük üzüntü yaşayan Schalke 04'lü oyuncuların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mesut Özil üzüntüsünü dile getirdi

  • Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga’ya dönmesini diledi.

Schalke 04'ün tarihi başarıları;

  • -Schalke 04, en son 1958'de şampiyon olmuştu.
  • -1996-97 UEFA Kupası Şampiyonu
  • -2003 ve 2004'de Intertoto Kupası Şampiyonu

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