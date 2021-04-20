Almanya'nın köklü kulübü Schalke 04 küme düştü

Bundesliga'da Arminia Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04 küme düştü.
Sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan Schalke 04 devre arasında yaptığı hamlelerle lige tutunmaya çalışsa da ligin bitmesine 4 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.
Alınan sonucun ardından büyük üzüntü yaşayan Schalke 04'lü oyuncuların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Mesut Özil üzüntüsünü dile getirdi
- Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga’ya dönmesini diledi.
Bitte, bitte kommt ganz schnell wieder zurück @S04 💙 @Bundesliga_DE #Gelsenkirchen #Heimat
Bitte, bitte kommt ganz schnell wieder zurück @S04 💙 @Bundesliga_DE #Gelsenkirchen #Heimat— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 20, 2021
Schalke 04'ün tarihi başarıları;
- -Schalke 04, en son 1958'de şampiyon olmuştu.
- -1996-97 UEFA Kupası Şampiyonu
- -2003 ve 2004'de Intertoto Kupası Şampiyonu