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Alpaslan Öztürk Galatasaray'a imza attı

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Fatih Terim'in yerli futbolcu listesinde en tepede yer alan oyunculardan olan Öztürk, bugün Türk Telekom Stadyumu'na gelerek sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alpaslan Öztürk Galatasaraya imza attı
Alpaslan Öztürk, Göztepe ile bu sezon 21 maçta forma giydi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

HaberTürk'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki savunma oyuncusu bugün Türk Telekom Stadyumu'na gelerek Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

  • Alpaslan Öztürk, Göztepe'nin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Mili futbolcu sezonu tamamladıktan sonra Göztepe ile yeni kontrat imzalamadı ve kulübü için veda mesajı yayınlamıştı.

Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maçta görev almıştı. 27 yaşındaki futbolcu 2018 yılından bu yana sarı kırmızılı takımda forma giyiyordu.

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