Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk Galatasaray'a imza attı

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Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen: Bana 'yalancısın' diye bağırıp çağırdılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen ancak susturulan Havva Sevgen isimli vatandaş, kendisine yanlı ve yalancı gibi ithamlarda bulunulduğunu belirterek, “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu” dedi.