Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’dan eski oyuncusu Erkan Zengin’i 400 bin euroya transfer etti. Bu transferin borcu faizleriyle birlikte 420 bin euroyu aştı.

Eskişehirspor Kulübü borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında yardım kampanyası başlattı. Borç için yapılan kampanya için toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.

Alper Potuk'tan destek

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından, "Eski futbolcumuz Alper Potuk kulübümüze 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleriyle paylaştı.

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Eski futbolcumuz Alper Potuk @AlperPOTUK https://t.co/rbDR0h3aMR sitesi üzerinden



100 bin TL bağış yapmıştır



Allah birini bin yapsın



Yaşasın #Eskişehirspor pic.twitter.com/RocOmujkLB — Mehmet Şimşek (@mehmetesk1974) October 17, 2022