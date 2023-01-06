Altay 8, Muslera 6 maç gol yemedi

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay, ligde sarı-lacivertli takımın oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalırken, 16 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. Altay, bu maçlarda ağlarında 17 gol görürken maç başına 1.06 gol yeme ortalamasına sahip bulunuyor.
Altay'ın kurtarış yüzdesi %65
Yüzde 65 kurtarış yüzdesine sahip olan milli kaleci yüzde 85'lik topu oyuna sokma yüzdesine sahip. 24 yaşındaki file bekçisi, ceza sahası içinden kaleyi bulan 38 şutta kalesinde 16 gol görürken, 22'sinde ise gole izin vermedi.
Altay, ceza sahası içerisinden gelen şutlarda yüzde 58 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Ceza sahası dışından ise 10 şutta kalesinde sadece 1 gol görürken, 9 şutta kalesini gole kapadı ve yüzde 90 kurtarış yüzdesi yakaladı.
Maç başına 0.8 gol
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıktı. Uruguaylı file bekçisi bu maçların 6'sında kalesini gole kapatırken, ağlarında 12 gol gördü ve maç başına 0.8 gol yeme ortalamasıyla oynadı.
- Yüzde 79 kurtarış yüzdesine sahip olan Muslera, yüzde 83 topu oyuna sokma yüzdesine sahip. 36 yaşındaki file bekçisi, ceza sahası içinden kaleyi bulan 33 şutta ağlarında 9 gol görürken, 24 şutta gole izin vermedi ve yüzde 73 kurtarış yüzdesine sahip oldu. Ceza sahası dışından ise 25 şutta 3 gol yiyen Muslera, 22 şutta kalesini gole kapadı ve yüzde 88 kurtarış yüzdesi elde etti.