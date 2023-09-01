Altay Bayındır resmen Manchester United'da

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağladı.





Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki kalecinin lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.





Manchester United da milli kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





"Başarıya tutkuyla bağlıyım"





Altay Bayındır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Manchester United'a katılmak ve bu olağanüstü kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım. Bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.





Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip" dedi.













Bonservisi 5 milyon euro





Fenerbahçe, Altay'ın transferinin 5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında gerçekleştiğini açıkladı. Satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde ise 1 milyon euro daha pay alınacağı bildirildi.





Gözyaşlarıyla veda etti





Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır'ın havalimanından ayrılış görüntülerini paylaştı. Başarılı kalecinin gözyaşlarını tutmadığı görüldü.





10 Temmuz 2019'da 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayla 145 maça çıktı.























































