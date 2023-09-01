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Spor

Altay Bayındır resmen Manchester United'da

Fenerbahçe Kulübü, milli kaleci Altay Bayındır'ın 5 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

10:54 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Altay Bayındır yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile el sıkıştı.

Altay Bayındır yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile el sıkıştı.

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağladı.


Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki kalecinin lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.


Manchester United da milli kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


"Başarıya tutkuyla bağlıyım"

Altay Bayındır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Manchester United'a katılmak ve bu olağanüstü kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım. Bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.


Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip" dedi.




Bonservisi 5 milyon euro

Fenerbahçe, Altay'ın transferinin 5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında gerçekleştiğini açıkladı. Satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde ise 1 milyon euro daha pay alınacağı bildirildi.


Gözyaşlarıyla veda etti

Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır'ın havalimanından ayrılış görüntülerini paylaştı. Başarılı kalecinin gözyaşlarını tutmadığı görüldü.


10 Temmuz 2019'da 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayla 145 maça çıktı.















#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Manchester United
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