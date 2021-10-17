Spor Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı
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Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında soyunma odasına giden Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı
Altay Bayındır

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve namağlup liderlik koltuğunu sarı-lacivertli takımın elinden aldı.

Karşılaşma sonrasında soyunma odasına doğru giden Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı. Bordo-mavili taraftarlarla sözlü münakaşaya giren Bayındır, yanındaki tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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25. dakikada Fenerbahçe'nin önde olduğu sırada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. Topu kontrol etmeye çalışan genç file bekçisi, kontrolü sağlayamadı ve skor 1-1 oldu.

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