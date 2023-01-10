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Altay Bayındır'ın aklı sözleşmede

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, kötü performansı nedeniyle en çok eleştirilen oyuncular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Altay Bayındır'a yeni sözleşme teklif etse de henüz resmi imzalar atılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındırın sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Milli kalecinin kötü performansında sözleşme yenileme konusunda yaşanan krizin önemli rol oynadığı belirtildi.

En az ücret alan oyunculardan birisi

Yıllık 6 milyon TL ile takımda en az ücretle oynayanlardan biri olan Altay'ın kötü performansında, kendisini zorlayacak yedek kalecinin olmayışı da rol oynuyor.

  • Fenerbahçe teklifte bulunmuştu
  • Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulunmuştu. Altay Bayındır'ın 6 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenilmişti. Fakat henüz resmi imzalar atılmadı.

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