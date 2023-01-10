Altay Bayındır'ın aklı sözleşmede

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Milli kalecinin kötü performansında sözleşme yenileme konusunda yaşanan krizin önemli rol oynadığı belirtildi.

En az ücret alan oyunculardan birisi

Yıllık 6 milyon TL ile takımda en az ücretle oynayanlardan biri olan Altay'ın kötü performansında, kendisini zorlayacak yedek kalecinin olmayışı da rol oynuyor.

Fenerbahçe teklifte bulunmuştu

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulunmuştu. Altay Bayındır'ın 6 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenilmişti. Fakat henüz resmi imzalar atılmadı.

SPOR Fenerbahçe Altay Bayındır ve İsmail Yüksek ile masaya oturacak

Altay Bayındır, Edin Visca'ya geçit vermiyor!pic.twitter.com/kZTVN8o6yS — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022



