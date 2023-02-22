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Spor

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a 1.2 milyon euro

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve daha önce yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı Altay Bayındır'a teklif ettiği 20 milyon TL'lik ücreti 1.2 milyon euroya çıkarma kararı aldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:40 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altay Bayındır'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Altay Bayındır'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Fenerbahçe'de deprem felaketi nedeniyle duran sözleşme yenileme görüşmeleri yeniden başlıyor. Kaleci Altay Bayındır ve menajeriyle hafta içerisinde bir görüşme yapılacak.


Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a 1.2 milyon euro

Yönetimin kaleci Altay'a önerdiği yıllık 20 milyon TL'lik ücreti 1.2 milyon euroya çıkardığı, genç file bekçisinin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 1.5 milyon euroya yakın bir maaş isteyen Altay'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Yönetim Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Altay ile bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı.


Jorge Jesus'un Altay Bayındır hakkındaki raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kaleci Altay Bayındır hakkındaki raporu, geçtiğimiz aylarda medyaya düşmüştü. Jesus'un verdiği raporda Altay için, 'Bir cevher' ifadesini kullandığı iddia edilmişti.


2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılan Altay Bayındır, bu sezon 32 karşılaşmada süre aldı. 35 gol yiyen file bekçisi, 12 maçtaysa kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.




#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#transfer görüşmeleri
41 minutes ago
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Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a 1.2 milyon euro
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