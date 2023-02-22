Yönetimin kaleci Altay'a önerdiği yıllık 20 milyon TL'lik ücreti 1.2 milyon euroya çıkardığı, genç file bekçisinin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 1.5 milyon euroya yakın bir maaş isteyen Altay'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Yönetim Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Altay ile bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı.