|
Altay Bayındır'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Fenerbahçe'de deprem felaketi nedeniyle duran sözleşme yenileme görüşmeleri yeniden başlıyor. Kaleci Altay Bayındır ve menajeriyle hafta içerisinde bir görüşme yapılacak.
Yönetimin kaleci Altay'a önerdiği yıllık 20 milyon TL'lik ücreti 1.2 milyon euroya çıkardığı, genç file bekçisinin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 1.5 milyon euroya yakın bir maaş isteyen Altay'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Yönetim Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Altay ile bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kaleci Altay Bayındır hakkındaki raporu, geçtiğimiz aylarda medyaya düşmüştü. Jesus'un verdiği raporda Altay için, 'Bir cevher' ifadesini kullandığı iddia edilmişti.
2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılan Altay Bayındır, bu sezon 32 karşılaşmada süre aldı. 35 gol yiyen file bekçisi, 12 maçtaysa kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.