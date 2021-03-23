Altay Bayındır'ın talipleri artıyor: İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla sarı-lacivertli takımı ayakta tutuyor. Genç file bekçisi; potansiyeli, yeteneği ve kaledeki duruşuyla farkını ortaya koyarken, Fenerbahçe’nin kazandığı birçok maçta skora direkt etki eden kritik kurtarışlar yaptı. Altay, Beşiktaş derbisinde de kurtarış yaparken, bu kurtarışların 5’ini ceza sahasından çekilen şutlar oluşturdu.

Avrupa’dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen 22 yaşındaki kalecinin adı önemli takımlarla anılmaya başlandı. Ankaragücü forması giyerken 600 bin euro piyasa değerine sahip olan Altay, şu anda bu rakamı 13.5 milyon euroya çıkardı.

🧤 Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarış ile derbide başarılı bir performans sergiledi! Genç kaleci 90 dakikanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. #BJKvFB #SüperLig pic.twitter.com/jN8GewlNRk REKLAM March 21, 2021

Premier Lig takibi

Genç kaleci Altay Bayındır, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Dev kulüpler, başarılı kalecinin performansını yakından takip ediyor. Sheffield United, Tottenham ve Crystal Palace gibi Premier Lig kulüpleri, Altay’ın performansını yakından takip ediyor. Hollanda ekibi Ajax da milli kaleciyi takip altına aldı. Daha önce de birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Altay’ı scout ekipleri sezon sonuna kadar takip edecek.

Fenerbahçe yönetimi, genç kaleci Altay Bayındır’ın bu aşamada satışına sıcak bakmıyor. Yönetim, 22 yaşındaki kaleci için minimum 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Sarı-lacivertliler, Altay ile en az 10 yıl kaleci sorunu yaşamayacak. Genç kaleci de Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyerek, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsaneler arasına ismini yazdırmak istiyor.

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Milli takım kalesini hangi kalecimiz korumalı? pic.twitter.com/zODhUQKhT3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 22, 2021