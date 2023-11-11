Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların golünü 28. dakikada Wilfried Zaha attı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri ise dakika (14') Rigoberto Rivas ile (55') Lamkel Ze attı. Hatayspor-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.