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Spor

Altay - Eyüpspor: 1-7 (ÖZET)

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti. Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golleri dakika (5') Regattin, (15', 25', 81') Ampem, (51') Regattin, (70') Ahmed Kutucu, ve (88') Mustafa Pektemek kaydetti. Eyüpspor galibiyetle birlikte liderliğini sürdürdü. Altay-Eyüpspor maçının özetini haberin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

21:21 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:31 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor puanını 30'a yükseltti.

Eyüpspor puanını 30'a yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti.


Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golleri dakika (5') Regattin, (15', 25', 81') Ampem, (51') Regattin, (70') Ahmed Kutucu, ve (88') Mustafa Pektemek kaydetti.


Eflatun-sarılılar bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Altay ise 5 puanda son sırada yer aldı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada soldan Ampem’in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tolga’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Deniz’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı. 1-2

25. dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 1-3

51. dakikada sağ kenardan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-4

70. dakikada Murat Uçar’ın pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından şutunu çekti ve takımının 5. golünü kaydetti. 1-5

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ampem, şutunu çekti ve rakip savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-6

88. dakikada Mete Kaan’ın sağ kenardan açtığı ortada ceza sahasında Mustafa Pektemek düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 1-7








#Eyüpspor
#Altay
#TFF 1.Lig
#Arda Turan
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