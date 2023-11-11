Galatasaray, Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.





Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri ise dakika (14') Rigoberto Rivas ile (55') Lamkel Ze attı. Sarı-kırmızılıların tek golünü 28. dakikada Wilfried Zaha attı.





Galatasaray bu sonuçla birlikte liderliğini sürdürürken ligdeki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor ise puanını 17'e yükseltti.

























Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip,bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı. Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17

maçlık serisi de sonlanmış oldu.





Galatasaray ilk kez ilk yarıda gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi. Atakaş Hatayspor mücadelesine kadar çıktığı 11 mücadelenin tamamının ilk yarılarında kalesini gole kapatan Galatasaray, bu karşılaşmada bu geleneğini sürdüremedi.





Son 3 gol Zaha'dan

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha attı. Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.





Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 resmi maçı boş geçti.





Hatay'da galibiyetle tanışamadı

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.



















