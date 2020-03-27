Altay gol kralı Marco Paixao'nun sözleşmesini uzatıyor

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak gol kralı olan Portekizli santrfor, bu sezon 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarstı. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 6 gol önünde yer alan 35 yaşındaki Paixao, ilerleyen yaşına rağmen ligin en kaliteli gol ayaklarından biri olduğunu yine gösterdi.

Golcü oyuncunun başarılı performansını sürdürmesi üzerine harekete geçen yönetim, Paixao'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar, sezon bitmeden oyuncunun menajeriyle bir araya gelip pazarlıklara başlayacak. Attığı birbirinden şık gollerle tribünlerin gönlünde taht kuran Portekizli yıldızın da kendisine sunulan tekliflere rağmen İzmir ekibinde kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Paixao: "Güvendeyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin süresiz ertelenmesinin ardından kulüpler hazırlıklarını bireysel ağırlıklı çalışmalarla sürdürürken, Marco Paixao, Portekiz basınına yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında Türkiye’nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’de, halkın çok büyük kısmının devletin aldığı tedbirlere uyduğunu söyleyen Paixao, “Türkiye’de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uyuyor. Bu süreç halkta nispeten bir panik oluşturmuş olsa da bu panik insanların aileleri ve sevdikleri adına duyduğu endişeden kaynaklanıyor. Yurt dışı seyahatlere getirilen sınırlamalar ve toplu taşımada alınan önlemler salgının yayılması karşısında etkin sayılacak tedbirlerden. Mecburiyeti olmayanlar sosyal izolasyon konusunda gerçekten dikkatli davranmakta. Halkın, maske-dezenfektan kullanımı gibi tedbirlerini görmek beni de rahatlatıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Türk medyası yurt dışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri en doğru şekilde halka yansıtıyor. Türk halkı da bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru biçimde davranıyor” dedi.







“Benzeri görülmemiş bir dönem yaşıyoruz”

Paixao, ulusal ve uluslar arası futbol organizasyonlarının durumuna dair sorulan soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar görülmemiş kritik bir süreçte. Portekiz’de Benfica ve Porto şampiyonluk yarışında belirsizlik içinde. Kabul etmek gerek ki bu ilk kez yaşanan bir durum. İspanya ve birçok ülkede benzer belirsizlikler var. Verilen ara her lig için geçerli olmak üzere futbolcular, kulüp yönetimleri, federasyonlar ve camialar için zor bir süreç. Evde yaptığımız antrenmanlarla kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Herkes için olumsuz noktalar var. Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Pozitif kalıp, sağlığımızı düşünerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Antrenman ve gündelik yaşamımızda alınan tedbirler üst düzeyde. Türk ve yabancı futbolcuların kişisel olarak aldığı tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve Altay tesislerinde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum. Türkiye’de alınan tedbirler tüm riskleri minimize etmiş durumda. Antrenmanlar dışında tam anlamıyla kişisel bir karantina altındayız.”