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Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun, nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü açıklandı.

Haber Merkezi AA
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alındığı hatırlatıldı.

"Nefes darlığı ve ciddi semptomlar"

Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan müjdeli haber
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan müjdeli haber

Koronovirüs tedavisi gören ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Deneyimli hocanın entübasyon işlemi sonlandırıldı ve yoğun bakımdan çıkartıldı.Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çuhadaroğlu, "Kendisini yoğun bakımda entube desteğiyle takip ediyorduk. Bundan yaklaşık 2 gün önce Yılmaz Vural'ı solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimiz de her şeyin yolunda gittiğini gördük. Şu sıralarda da kendisini normal odaya alıyoruz. Durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı."Önce grip sandık"Yılmaz Vural'ın eşi ise hastalık süreciyle ilgili "Biz önce Yılmaz'ın grip olduğunu düşündük. Hastaneye gittiğimizde COVID testi negatif çıktı. Daha sonra şu anki hastaneye gittiğimizde pozitif çıktı. Yılmaz'ın durumu iyiye gidiyordu ancak nefes sorunu ortaya çıktı. Buradaki müdahaleden sonra çok çabuk iyileşti" dedi.Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor

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