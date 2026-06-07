Altay yeni sezonda Osman'ı parlatacak

Altyapısından yetiştiği Altay'la 24 Eylül 2025'te 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Osman; geçen sezon 3'üncü Lig'de 7 maça çıkarken, U17 takımında 8, U19 takımında ise 2 kez görev yaptı. Yetenekli oyuncu 17 Ocak'taki Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından sonra A takımda süre bulamadı.