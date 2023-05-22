Altay'da Paixao tarih yazdı

TFF 1. Lig'de dünkü müsabakalarla tamamlanan 2022-2023 sezonunda Süper Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele edecek 5 takımdan Göztepe ile Sakaryaspor daha önce ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alırken, Bodrumspor ile Pendikspor, play-off'ta ilk kez yer alacak.