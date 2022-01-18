Spor Altayda taraftarlar kazan kaldırdı, başkanın babası sert tepki gösterdi
FUTBOL FUTBOL

Altay'da taraftarlar kazan kaldırdı, başkanın babası sert tepki gösterdi

Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan Altay'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun babası Rafet Ekmekçioğlu, taraftarlara sert tepki gösterirken, Mustafa Denizli için de dikkati çeken ifadeler kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altayda taraftarlar kazan kaldırdı, başkanın babası sert tepki gösterdi
Altaylı taraftarlar yönetimin istifasını istedi.

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun babası Rafet Ekmekçioğlu, istifa çağrısı yapan taraftarlara sert tepki gösterdi.

Alanyaspor maçını oğluyla birlikte tribünden takip eden Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

  • "Bölgesel Amatör Lig'e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig'e taşıyan yönetime saygısızlık yapmak hiç yakışmıyor. Dün, 'Şampiyon yap bizi heykelini dikelim' diyen taraftar bugün, 'İstifa et' diyor. Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3'üncü Lig'deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3'üncü Lig'de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig'de ötmeye başladı."

Altay'da istifa sesleri
SPOR
Altay'da istifa sesleri


31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.