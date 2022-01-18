Altay'da taraftarlar kazan kaldırdı, başkanın babası sert tepki gösterdi

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun babası Rafet Ekmekçioğlu, istifa çağrısı yapan taraftarlara sert tepki gösterdi.
Alanyaspor maçını oğluyla birlikte tribünden takip eden Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
- "Bölgesel Amatör Lig'e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig'e taşıyan yönetime saygısızlık yapmak hiç yakışmıyor. Dün, 'Şampiyon yap bizi heykelini dikelim' diyen taraftar bugün, 'İstifa et' diyor. Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3'üncü Lig'deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3'üncü Lig'de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig'de ötmeye başladı."