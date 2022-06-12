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Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası

TFF 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş harekete geçti. Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine, Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu.

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Haber Merkezi DHA
Altaylı Kazımcan Karataşa Beşiktaş kancası
Kazımcan Karataş bu sezon 25 maçta, 2 asistle oynadı.

Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

Teklif yükseltildi

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifinin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.

  • Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirildi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor.

Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta
SPOR
Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta


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