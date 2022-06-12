Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası

Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

Teklif yükseltildi

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifinin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.

Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirildi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor.

SPOR Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta



