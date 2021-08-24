Altın Kızlar Avrupa şampiyonu

Bayanlar U17 49 kilo da yarışan Medine Bilicier koparmada 71 kilo ile gümüş, silkmede 91 kilo ile gümüş , toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. U15 71 kiloda yarışan diğer sporcumuz Burcu İldem Gerçekden koparmada 81 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile gümüş, toplamda 181 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler U15 67 kilo da yarışan Enes Efillioğlu, koparmada 99 kilo ile 4.,silkmede 120 kilo ile 5., toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 5. Oldu.U15 73 kiloda yarışan diğer sporcumuz Mert Yılmaz koparmada 100 kilo ile 8. , silkmede 130 kilo 4. toplamda 230 kilo ile 4. oldu.

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Bayanlar U15 59 kilo da yarışan Tuğba Nur Koz koparmada 77 kilo ile bronz , silkmede 82 kilo ile 5., toplamda ise 153 kiloluk derecesiyle 4. Oldu. U15 64 kiloda yarışan diğer sporcumuz Canan Korçak koparmada 72 kilo ile 4. , silkmede 89 kilo bronz. toplamda 161 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Erkekler U17 67 kilo da yarışan sporcumuz Serkan Turan koparmada 116 kilo ile 5.,silkmede 144 kilo ile bronz, toplamda ise 260 kiloluk derecesiyle 4.oldu. U17 40 kiloda yarışan diğer sporcumuz Ceren Akarsu koparmada 45 kilo ile altın, silkmede 57 kilo altın ,toplamda 102 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

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Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türk halterinin her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ettiğini söyledi. Şampiyonanın dördüncü gününde Millilerimizin madalya sayısı 16 altın, 12 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 37 madalyaya ulaştı.