Altınordu emin adımlarla ilerliyor

İlk turda da Adana 01 FK'yı dış sahada seri penaltılar sonucu 5-3 yenerek elemeyi başaran kırmızı-lacivertliler, yoluna emin adımlarla devam etti. Altınordu cuma günü Kastamonu'da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını grup finaline yazdıran takım olacak. İzmir temsilcisinin tek farklı yenilgisi durumunda ise maç uzayacak.

Takımı ile ilk kez iç sahada oynayıp kritik galibiyetle tanışan Teknik Direktör Namet Ateş, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Maçın ardından soyunma odasında konuşan Ateş, "Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadınız. Sahamızda bizi izleyenlere güzel bir futbol izlettiniz. Artık bu maç geride kaldı. Kısa bir zaman sonra rakibimizle bu defa deplasmanda karşılaşacağız. O maça çok iyi hazırlanıp turu kazanmak istiyoruz. Sahada ortaya koyduğunuz futboldan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.